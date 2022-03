FOTOD | “Tahaks veel midagi öelda…” Tuntud artistid esitasid emotsionaalsel mälestukontserdil lähedastele varalahkunud Lea Dali Lioni loomingut

Sadam kirjutab raamatu kohta: “Olime just lõpetanud raamatu kirjutamise ja juhtusin taksos istudes telefonitsi arutama paari tekstiriba üle. Kui kõne lõpetasin, sõnas taksojuht: “Kuulsin, et kirjutasite Least raamatu. Ta oli vapustav, teistest võimsam. Minu naise ja minu lemmik.“ Rõõmustas mees ning oli õnnelik, et saab naisele kõigist varem uudise teatada. Veidi hiljem teatas mulle jutu sees üks sõber, kuidas oli Leasse meeletult armunud, aga viga oli selles, et teised olid samuti. Meil kõigil omad lood. Tema ridadest otsitakse hingele tuge, leitakse sõnumeid ja armastusele elu vastu kinnitust. See muusika on kurbade lohutaja ja allaandjate püstitõstja. Raamatut kirjutades oleme kuulnud palju lugusid, lugenud märke, kuulanud laule. Ta puudutas paljusid, tema looming luges. Ühele meeldis varajasem looming, teisele hilisem, aga peamine, sellel kõigel oli laiem tähendus kui vaid lauluke raadiost. Lea isiksus, tema laulukirjutamise oskus, lõid nähtuse, kellest on suur puudus. Ilma liialdamata, vaevalt, ettemasarnast tulebki.