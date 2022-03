IMELINE FOTO | "Armastan sind kuuni ja tagasi!" Tuntud fotograaf Ardo Kaljuvee abiellus oma kallima Nele Dvorjaninoviga

Saates "Unelmate pulm" teiseks jäänud Ardo Kaljuvee on varem olnud paar aastat abielus kunagise kallima Kairiga. "See lihtsalt läks kuidagi nii. Ju meil siis pididki olema eraldi elud," on Ardo varem Õhtulehele rääkinud.

Küsimuse peale, millega Nele tegeleb ja kust ta pärit on, vastab Ardo: "Kusjuures huvitav ongi see, et Nele on sündinud hoopis USAs Floridas, kuid nüüd elab muidugi Eestis ja tegeleb siin aktiivselt ratsaspordiga," vastas Ardo.