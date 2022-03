Robert Linna: praeguses olukorras on uue muusika tegemine imelik

"See on eelkõige eetiliselt keeruline," vastas Linna "Terevisioonile" uue muusika välja andmisest praegusel ajal, vahendab Menu.

"Hetkel kui kümned miljonid inimesed on hädas, siis tundub enda uut singlit esitleda imelik. Teisest küljest, kui Putini eesmärk on külvata hirmu, traumat, hävitada kultuuri... Praegu on ju enesest mõistetavaks muutunud see, et igasugustelt kontsertitelt ja etendustelt läheb osa tulust Ukraina abistamiseks," lisas ta.