FOTOD | USA meedia avalikustas fotod "Lastega kodus" staari Bob Sageti surmapaigast

Mehe surma "põhjustajaks" peetakse luksusketi Ritz-Carlton hotellitoas asuvat voodipeatsit. Kuigi piltidelt on näha, et see on vooderdatud pehme materjaliga, siis politsei sõnutsi on selle all kõva pind, mille vastu kukkumine põhjustas Sagetile fataalse ajuverejooksu, vahendab TMZ.

Politsei viimane versioon põhineb osalt faktil, et Sageti surnukehal puudusid välise verejooksu tunnused. Samuti on koroner toonud enda ametlikus raportis välja, et Saget lõi pea "millegi kõva" vastu, mis oli kaetud "millegi pehmega". Korrakaitsjad arvavad, et Saget tõusis öösel üles ning lõi selle käigus enda pea ära ja jäi seejärel uuesti magama.

Samas tõdevad korrakaitsjad, et nad ei pruugi kunagi täpselt saada teada, et mis põhjustas saatusliku kontakti.

Viimaste fotode kohaselt on näha, et Saget käis kasutas enne magamaminekut ilmselt vannituba ning käis ilmselt ka duši all. Viimast seika pole võimud aga kuskil ametlikult maininud, mis jätab väljaande arvates lahti võimaluse, et Saget võis saada saatusliku vigastuse hoopis vannitoas. Kuigi jah, see ei kattu teooriaga, et näitleja lõi enda pea ära vastu pehme pinnaga kaetud kõva objekti.

Artiklis viidatakse ka politsei tehtud intervjuule uksehoidjaga, milles viimane räägib, et öösel hotelli saabunud Saget oli igati normaalses seisundis ning ei temal ega tema sõidukil polnud nähtavaid vigastusi. Seeõttu pole ka eriti reaalne, et Saget sai saatusliku peavigastuse autos või kuskil mujal.

Veebruaris avalikustati, et koomiku ja näitleja Bob Sageti surmapõhjuseks on ajuverejooks.

Floridas asuvas hotellis surnud Sagetil oli verejooks mõlemal pool aju ning tal oli koljuluumurd. New York Timesiga rääkinud arstid, kes olid varem mehe lahkamisaruandega tutvunud, kinnitasid, et koomik pidi peavigastuse saades teadvuse kaotama ning ta oli voodisse suundudes kindlasti teadlik sellest, et ta on saanud vigastada.