Selgus majas! Legendaarset tõsiselusaadet hakkab juhtima tuntud seriaalinäitleja

Armastatud näitleja tõdeb, et tal on väga hea meel teha kaasa saates, mis tuleb appi maameestele ja -naistele, kellel raske töö kõrvalt kaaslase otsimiseks aega napib. "Tean, et Eestis on väga ägedaid ja muhedaid talupidajaid, mesinikke, kala- või metsamehi, kes võidavad nii televaataja kui oma tulevase kaaslase südamed," sõnab Libe.

Kuigi saade kannab traditsioonilist nime "Maamees otsib naist" on uuel hooajal oodatud ka üksikud ja hingekaaslasest puudust tundvad naised. Ka mitmete teiste riikide saadetes on julged naised just tänu "Maamehe" saatele endale elukaaslase leidnud. Sarja valitakse 10 vallalist maameest ja -naist, kes teevad nii kõvasti tööd, et romantiliste suhete loomiseks aega ei jää. Maakohtadest sobiva kaaslase leidmine on ka keerukas, sest riskialtimad ja julgemad noored on juba tõmbekeskustesse ära läinud. Kuid ka maamehed ja -naised ihaldavad romantikat ja otsivad täiuslikku partnerit, kellega oma elu jagada ja tulevikule vastu astuda. Iganenud on arusaam, et maamees töötab ainult traktoriga põllul või peab lehmakarja. Maaelu on palju rikkalikum ja maaromantikat pakuvad ka teised rasked tööd - näiteks kalapüük, lillekasvatus, töö metsas või sepana.