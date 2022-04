NALJA PEAB SAAMA Priit ja Kait on rahul, et neil on selline töö, kus saab ise naerda ja teisi naerutada.

“Kodus väga ei naerda mu naljade peale ja see on hea test. Kui kodus ei naerda, siis tean, et on hea materjal, millega teiste ette minna,” muheleb koomik Kait Kall. Tema sõber, samuti koomikuna tegutsev Priit Pius aga ütleb, et enne ta järele ei jäta, kui abikaasa kas või natukenegi muigab.