FOTOD | "Ära enam tee nalja, mul on valus..." Lea Dali Lioni raamatuesitus pakkus erinevaid emotsioone

Õhtu salvestas filmilindile Lea endine kaasa Silver Ulvik. Silver mäletab Lead kui ülevoolavalt rõõmsat inimest. Üliemotsionaalse õhtu jooksul meenutati Lead läbi katkete uuest raamatust. Näiteks luges Marek Sadam ette koha, mis kirjeldas, kuidas ema õpetas tütardele paluma inglite abi, kui neil on hirm. „Emme ütles alati, et talle meeldib rääkida kõigest. Ja me rääkisime praegu ka räägime oma mõtetes, kui igatsus peale tuleb. Kuulame palju ema muusikat. See rahustab ja kurvastab ka...”