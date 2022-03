VIDEO | Räppar Beebilõust haaras varustuse kaasa ja sõitis Ukrainasse sõdima

Beebilõusta ja tema sõbra sõnul on neil privileegi, et praegusel hetkel saab üldse võõrast riiki minna kaitsma. Peamiselt on neil pinnuks silmas see, et teised inimesed lihtsalt pealt vaatavad ja aitavad Ukrainat ainult lipukeste postitamisega.

"Läheme sinna, kus poolikud lapsed on tänavatel. Me ei tea, kui selge peaga me sõdiksime siis, kui see meie lastega juhtuks. Keegi mitte m*****i niikuinii ei tee, lehvitavad lippe ja kleebivad kleebiseid ainult. Kui see sõda siia jõuaks, oleksid need inimesed teisel pool lahte oma sinimustvalget lehvitamas," öeldakse videos.