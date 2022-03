Suur elumuutus: lauljatar Helen Adamson kolib Tallinnast ära

"Uue kodu sisustamine on sisekujundaja abiga täies hoos," sõnab Helen. "Lõplikult kolime uude koju aprillis. Oleme elukaaslasega mõlemad Lõuna-Eestist pärit ja olen ammu tundnud, et tahaks kodule lähemale. Sest Tallinnas ja mere lähedal olles pole mul seda kodutunnet kunagi tekkinud."

Helen tunnistab, et talle ei sobi ka mereline külm kliima ega tuul ning ta tunneb Lõuna-Eesti maastikust, soojemast õhtust ning metsadest väga puudust. "Tegemist on palju, aga samas on positiivne elevus ja nii palju pisiasju vajab lahendamist. Ja kuigi kõik pole veel uues majas kaugeltki paigas, siis on ometi seal tunne juba nii hea, et mul on olnud raske tagasi Tallinnasse sõita."