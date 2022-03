Lauljatar Nyusha põgenes teadmata ajaks Venemaalt, aga keerutab oma jutuga

Nyusha võttis oma Telegrami kanali kaudu fännidega ühendust ja ütles, et ei tea veel, millal kodumaale naaseb. Kuid Ukrainas toimuvast sõjast pole ta maininud ei kippu ega kõppu, vaid põhjendas oma otsust riigist lahkuda sellega, et tema abikaasa käib pidevatel ärireisidel. Praeguses olukorras, kui Venemaalt on väga raske välismaale lennata, otsustas paar Dubaisse teadmata ajaks kolida.

"Paljud teist teavad, et mu abikaasa töötab peamiselt välismaal. Ta käib sageli ärireisidel. Mõtlesime, et kuidas saaks valida koha, kust oleks mugav liikuda. Et ei oleks väga kaugel tähtsatest sihtpunktidest ja kus saaks elada terve perega koos, sest me ei taha lahus olla. Varem olime kahe linna vahel - Moskva ja Dubai, kuid tänaseks oleme valinud viimase," selgitas ta.

Selleks, et fännidele ei jääks mulje, nagu ta põgeneks Putini režiimi eest ja oleks sõjavastane, kinnitas ta oma postituses, et tema hing on endiselt venelastega. "See ei tähenda, et ma lõpetaks suhtlemise teiega. Ma olen teiega ja kõik on korras," lisas ta.

Nyusha, kelle kodanikunimi on Anna Vladimirovna Šurotškina, pole varem avaldanud, millist tööd tema abikaasa Igor teeb. Avalikest allikatest on Vene meediasse lekkinud aga informatsioon, et Sivov töötab rahvusvahelise üliõpilasspordi liidu (FISU) presidendi peamise nõunikuna.