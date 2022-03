Endine Itaalia peaminister Silvio Berlusconi on olnud küll pildilt kadunud, kuid 85-aastane skandaalne poliitik on endiselt üdini naistemaias. Nüüd avalikkuse ette jõudnud infokild, et ta on abiellunud vaid 31-aastase naispoliitikuga.