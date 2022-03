VIDEO | Kuninglik korv: hertsoginna Kate sai tähtsalt ärinaiselt väga külma vastuvõtu

Eile Jamaica pealinna Kingstoni rahvusvahelises lennujaamas toimunud pidulikul tervitusel tundus, et Rahvapartei poliitik Lisa Hanna, kes on nooruses ka Miss World konkursil osalenud, üritas tema poole pöördunud Kate'i iga hinnaga vältida. Meedias on levimas video, kus tulevane Ühendkuningriigi kuninganna pöördub Hanna poole, kuid see pöörab ruttu pilgu tõsiselt ära. Ka Kate keerab oma näo ruttu teisele poole.