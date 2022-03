Nublu tuntud sõbranna paljastas, milline räppar päriselus on: ma ei saa öelda, et ta on jäänud päris endaks

"Anna mulle andeks, kui sa näed seda kunagi, nublu... Aga minu jaoks on ta päris elus nagu heas mõttes oss. Teda tõesti ei koti kuulsus, ta ei taha anda intervjuusid, ta paneb pidu nagu normaalne inimene, ei käi, ei flexi, ei palka turvamehi ega kõvata. Tal on palju pappi, aga ta ei kõvata," kirjeldas Natalja nublu käitumist suletud uste taga.

"Ma ei saa öelda, et ta on jäänud päris endaks, sest eks kõigil hakkab kuulsus pähe, aga tihti on nii, et kui inimesed muutuvad edukamaks, muutuvad nad ka kaitsvamaks ja enesekindlamaks ja me ajame selle tihti segi ülbusega," lisas ta.