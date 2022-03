SUVISED FESTIVALI PLAANID PAIKA | Urissaare Kantri festival toob vinge atmosfääri ja kamaluga taluhoovi romantikat

Urissaare Kantri festival on perefestival, millele annab põhiolemuse festivali asukoht. Nimet toimub festival ajaloolise mulgimaal, Urissaare talu hoovis. Pealava on ehitatud põlispuude alla, õhtune tantsupidu toimub tihedalt kokkusurutult vanas küünis. Telkla on päikeseloojangu põllul, mida kolmest küljest piiravad veisekoplid. Sellest tulnud ka Urissaare Festivali turvaplaanis märge „secured by bull“. Aga tõesti, annavad karjamaadel söövad veisekarjad, hoovi ümber kuhjatud heinarullid ja valgustatud põlispuud festivalile oma erilise iseloomu.

Muusikalises mõttes pole Urissaare Kantri kunagi ajanud taga puhast kantrimuusika esindust. Kui tahta festivali nimetada, siis on ta pigem farmifiilingu või taluromantika festival. Nii on aastate jooksul laval üles astunud nii Justament, Kukerpillid, aga ka Põhja Konn, Ultima Thule, Jäääär ja paljud teised.

Selle aasta kavast on juba avalikustatud umbes pooled esinejad. Reedel tähistab pealaval oma 50 ndat sünnipäeva ansambel KUKERPILLID, õhtuse kontserdi annab koos põlispuudele loodud valgusmänguga ansambel Mahavok ja õhtu lõpetab Univere Laine, kes väidetavalt on suutnud Salooni lava temperatuuri kütta 42 kraadini. Laupäevasest programmist on teada, et oma meistriklasse viib läbi Kaie Seger, lavale astub legendaarne bluegrass bänd Robirohi ja õhtuses vööndis hullutab rokkivate riffidega ansambel Kolumbus Kris. Ja palju on veel tulemas.