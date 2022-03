FOTOD | Louis Vuittoni uus ehtekollektsioon sattus kriitikalaviini alla: "Kas te uudised üldse ei vaata?"

Louis Vuitton tõi hiljuti turule uue kollektsiooni Fine Jewellery, mida tuntakse nime all LV Volt. Initsiaalid L ja V on ühendatud ning moodustavad omavahel Z-ile sarnaneva tähe. Kuna viimastel nädalatel on Z-täht muutunud peamiseks toetuse sümboliks Venemaa sissetungile Ukrainas, langes prantsuse moemaja koheselt kriitikalaviini alla.