Vabakutseline näitleja Janek Joost: paljud kolleegid ei teinud koroona ajal tööd, aga said siiski raha. Mina ei teinud tööd ja ei saanud ka raha

Murepilved tööturul



Epideemia on jätnud oma jälje pea igasse valdkonda, kuid meelelahutusala on pidevate piirangute all eriti valusalt kannatanud. Joost kuulus aastatel 2000-2005 Tartu Vanemuise teatri koosseisu, ent juba pea 20 aastat on ta olnud vabakutselisena iseenda peremees, lüües kaasa projektides nii teatrilaval kui teleekraanil. Kuid vabakutselise näitlejana on kerge ootuse moment kogu aeg sees - kunagi ju ei tea, millal uut rolli või tööotsa pakutakse. Siiski Joosti sõnul selline elukorraldus talle sobib, sättides ise oma aega, kalendrit ja valides rolle.

Janek tunnistab, et pandeemia on mõjutanud oluliselt ka tema tegemisi: ,,Koroonaaeg tõmbas tõesti töö sisuliselt nulli. Jäid ainult lugemised kodustuudiost kanalile TV3 ja mõned audioreklaamid. Kolleegid, kes teatripalgal olid, ei teinud samuti tööd, aga said siiski raha. Mina ei teinud tööd ja ei saanud raha ka. Õnneks Kultuuriministeerium ikka eraldas vabakutselistele artistidele ka minimaalsed toetused.’’ Koroona andis tugeva löögi ka telesarjade valmimisele, kus haigestumisi on nii näitlejate kui võttegrupi seas. ,,Ka praegu on veel keeruline, tihtipeale on üks koroonas, siis on teine ja nii peab kogu aeg filmimisi edasi lükkama,” tõdeb näitleja.

Kuldne koostöö



Kevade tuleku ja piirangute leevendamisega on uuesti pead tõstmas ka meelelahutusmaastik. Töös on mitmed uued teleseriaalid ning juba tuntust ja tunnustust kogunud sarjadele luuakse televaatajate rõõmuks uusi hooaegu. Ka Joost lööb hetkel kaasa Elisa kodumaises draamasarjas “Valguses ja varjus”, kus ta kehastab Rudolfi tegelaskuju. “Tema on selline mees, kes on viinakuradi küüsi langenud. Kunagi oli tal kõik hästi, aga nagu elus ikka on - iseenesest miski püsima ei jää ja tuleb vaeva näha. Ta on vägivaldne pereisa ja paha mees kahjuks. Aga keegi peab seda ka mängima,” kirjeldab Janek oma tegelaskuju.