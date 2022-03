Tanel Padar: „Ma ei suudaks olla hea isa poisile, kes on nagu Tanel Padar"

Tanel ütles intervjuus Maalehele , et elab praegu oma unistuste elu. Olgu öeldud, et sellesse unistusse kuulus just nimelt kaks tütart. Mis neil poistel siis viga? Tanel selgitab: „Ma ei suudaks olla hea isa poisile, kes on nagu Tanel Padar .”

„Kujutad sa ette 12aastast, kes on pruukinud Maasika Musi ja tuleb metsa vahelt, ise härga täis?” Ta leiab, et meelemürke sai proovitud liiga vara. Ometi jõudis ta pahanduste kõrval koolis käia ja koolivälistes tegevustes kaasa lüüa.

Kuna Tanel oli kogu aeg pildil, oli tema nimi tuntud. Kui kusagil tehti pahandust, siis öeldi, et see on va Padari-poisi tegu. Vahel siiski ei olnud ning on ette tulnud juhtumeid, kus Tanel võttis sõbra tehtud sigaduse enda kaela ja kandis ka karistust. „Erinevalt teiste emadest, kes lõid kaht kätt kokku ega uskunud, et nende illikuku võiks pahandust teha, teadis minu ema, et olen paljudeks pahandusteks võimeline.”