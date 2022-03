Arbo Tammiksaar liitus kaitseliiduga: "Aitäh doktor Putinile, kes mind ravis"

Tammiksaare sõnul peab ta esialgu läbima sarnaselt kõigile sõduri baaskursuse. Põhjus aga, miks Tammiksaar üldse kaitseliitu astuda otsustas, peitub loomulikult naabris. „Mure on. Eriti, kui naaberriigis räägitakse pidevalt, et me olemegi neile risuks jalus, siis tead, et oled ühel hetkel täiesti abitu ja ei oska midagi teha. See jõuetuse tunne ja teadmine, et ma pean ise midagi ette võtma, pani mind liituma,“ rääkis Tammiksaar ja lisas, et loodetavasti on temas vähemalt mingitki kasu.