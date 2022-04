Kui Venemaal Putin valitsejaks tõusis, oli Eerik-Niiles Kross valitsuse juures ametis luurekoordinaatorina. Ta on osalenud julgeolekueksperdina sõjas Iraagis, Gruusias ja lühiajaliselt Maida­nil. Nüüd on ta tuntud julgeoleku­eksperdina.

"Mul on meeles koosolek ajast, kui Putin ametisse astus," meenutab Eerik-Niiles Kross. "See oli aastal 2000. Mõni kuu pärast tema ametisse tulekut pidin tegema president Merile ülevaate taustast ja tema olekust. Kes ta on ja mis ja kes teda mõjutavad. Mäletan, et ehmatasin kuulajaid ennustusega, et seda meest tuleb taluda veel kümme aastat. See oli 22 aastat tagasi. Lennart ütles: "Seda meest peab jälgima. Ta ei ole hea."