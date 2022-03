Printsess kukkus herneteralt. Abramovitši eksnaine töötas end superstaaride sekka, aga sõja tõttu visati ta sõpruskondadest välja

Roman Abramovitš on oligarhidele omaselt üritanud kogu oma elu väitel hoida võimalikult madalat profiili. Tema eksabikaasa Daša Žukova on talle aga täielik vastand. Tänu abielule ühe tuntuima Vene ärimehega töötas ta end nii kaugele, et võis pidada maailma kuulsamaid näitlejaid, lauljaid ja ettevõtjaid oma parimateks sõpradeks. Ukrainas alanud sõja tõttu visati teda aga oma A-klassi sõprusringkondadest välja.