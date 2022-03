"Ärge lubage Kirkorovit Tallinna" – homsest algab Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelustamiseks allkirjade kogumine

Rahvaalgatus.ee portaalis loodud petitsiooni eesmärgiks on Filipp Kirkorovi kontserdi keelustamist taotleva pöördumise saatmine Tallina linnavalitsusele ja Tallinna linnavolikokku. „Seisame kindlalt selle eest, et Filipp Kirkorovit kui Krimmi annekteerimist ja Putini režiimi avalikult toetanud isikut ei lubataks Eesti pealinna esinema. Linn peab ürituse toimumise keelama, Venemaa juba 2014. aastal alanud agressiooni toetavatel esinejatel pole demokraatliku Eesti vabariigi pealinnas kohta,“ sõnas petitsiooni algataja, MTÜ EstYou esindaja Anne-May Nagel.

Petitsiooni saajaks on Tallinna esindusorganid. Petitsiooni algatustiimi liige, Ukraina Kontrollikoja jurist ja siiani ka Ukrainas viibiv Sofia Kostetska märkis, et kurjusele vastu astumine tähendab ka sanktsioone ja propagandistide eemal hoidmist. „Ärge lubage Kirkorovit Tallinna. Ukrainal on vaja selget toetust, igas otsuses – palun tühistage kontserdi toimumine,“ sõnas Kostetska.