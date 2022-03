FOTO | Mari Ojasaar viimasest kallistusest varalahkunud õega: olime Kiku haigusest olnud teadlikud paar nädalat

"See on eelmise aasta maikuu, olime Kiku haigusest teadlikud paar nädalat olnud. Käisin tema juures külas," meenutab Mari.

"Tagasi Hiiumaale praamile mind tuues peatusime, et hullata looduses. Nii, nagu me alati seda teha armastasime. Naersime ja nutsime koos. Meid valdas suur armastus ja hirm ja suur-suur lootuse tunne," kirjeldab ta oma toonaseid emotsioone. Kuigi Kristi lahkumiseni oli jäänud veel üle poole aasta, siis rohkem päriskallistusi nende vahel tõesti aset ei leidnud. Põhjus peitus selles, et Kristi lihtsalt ei jaksanud.