Londoni südames toimub Eesti muusikale pühendatud festival "Sounds of Estonia"

„2011.a. toimus Tallinna kultuuripealinna tähistamiseks Londonis Kings Place’s muusikafookusega festival EestiFest Täna on hea meel tõdeda, et vaatamata Brexitile ja pandeemiale on meie koostöösuhted püsinud tugevad ja meie artistid alati ÜK lavadel oodatud esinejad. Eesti nime kandev festival Londonis on nii saatkonna, Visit Estonia, Eesti muusikafestivalide kui ka artistide ja nende manageride järjepideva töö tulemus, mis on ajaga kinnistanud pilti Eestist kui unikaalsest ja tugevast muusikamaast ning aitab jutustada maailmale Eesti lugu. Tänases Euroopa muutunud julgeolekuolukorras on see olulisem kui kunagi varem,“ ütles Eesti kultuurinõunik Londonis Kersti Kirs.