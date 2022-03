Pühapäeval toimub rahvusvaheline heategevuslik telekontsert Save Ukraine – #StopWar

Publiku ette astuvad teiste seas Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm Eurovisiooni võitjad Salvador Sobral ja Netta ning Ukraina artistid Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona ja paljud teised.

Kontserdi visuaalseks sümboliks on Ukraina kunstniku Daniel Skrypnyki loodud päevalill. "Päevalill sümboliseerib nüüdseks kogu Ukrainat ja ma olen sellesse põiminud isiklikud sümbolid ja emotsioonid. Päevalill kasvab väga erinevates tingimustes ja just praegu on päevalill avanenud selles kõige kohutavamas ja emotsionaalsemas olukorras. See palub, et kogu maailm seda märkaks,” kirjeldab kunstnik Daniel Skrypnyk.

Raha kogutakse Ukraina Riigipanga ja Ukraina Sotsiaalpoliitika Ministeeriumi ametlike kontode kaudu. Annetused lähevad sõjategevuse tõttu kodudest lahkunud põgenike ja kodanike majutamiseks ja toiduks, nende varustamiseks riiete ja jalanõude, ravimite ja meditsiinivarustusega; elanikele esmatarbekaupadeks ning ühekordseks rahaliseks abiks.

Annetusi kogutakse kontodele:

UA

Bank: the National Bank of Ukraine

MFO 300001

Account number: UA823000010000032302338301027

EDRPOU 37567866

Recipient: Ministry of Social Policy of Ukraine

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany