Sõpruse kinohommikud Ukraina lastele jätkavad uue filmivalikuga

Miriami lood Miriam on väike isepäine tüdruk, kelle fantaasialend ja iseolemise soov tekitavad igasuguseid humoorikaid situatsioone ja seiklusi. Tal on lapselikud fantaasiad ja probleemid. Mirjami lood viivad meid 6-aastase Miriami, tema väikese venna ning ema, isa ja nende sõbra kana igapäevatoimetustesse. Jah, Miriami sõbraks on inimlike iseloomujoontega kana, keda võib pidada asjaliku Miriami iseloomu peegelduseks.

Sipsik Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust.

80 päevaga ümber maa

Passepartout on ahvipärdik, kes teab seiklemisest kõike. Tal on alati valmis pakitud seljakott ootel. On ainult üks probleem - tegelikult ei ole ta kunagi päriselt seigelnud. Selle eest, et ta midagi ohtlikku ei teeks ja ilusasti kodus, turvaliste seinte vahel püsiks, hoolitseb ta ema. See turvaline maailm saab puruks paisatud, kui ta kohtab sõnaosavat konna Phileas Frogi, maailmarändurit ja kelmi, kes tõmbab Passepartouti enneolematu kihlveo sisse, et nad suudavad teha 80 päevaga maakerale tiiru peale. Nii satub ahvipärdik seiklusesse, millest on ta alati unistanud. Alanud seiklused saavad olema enneolematud. Hoopis kummalisemad, kui Passepartout oma mõtetes ette kujutas. Neid ootavad kõrbed ja džunglid, hulljulge printsess, vulkaani jumaldavad rohutirtsud ning samal ajal üritavad nad vältida neid pangaröövis kahtlustavat ja taga ajavat inspektor Fixi. Kaks seiklejat peavad trotsima hulgaliselt ohte ning kokku võtma viimsegi julguse, et oma ülesanne 80 päevaga täita ja tervena tagasi koju jõuda.