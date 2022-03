JK Rowling Putinile: tühistamiskultuuri ei peaks kritiseerima tapjad ja mürgitajad

Harry Potteri raamatute autor JK Rowling reageeris Venemaa presidendi Vladimir Putini väitele, et Venemaa kultuuri on hakatud tühistama, vahendab BBC .

Putin teatas oma pikas kõnes, et tühistajad üritavad "tühistada 1000-aastase ajalooga riiki". Mõned üritused on tõesti viimase kuu jooksul tühistatud, kuid peamiselt sellised, kus osalevad sõda pooldavad vene kultuuritegelased. Juba surnud vene heliloojate üritusi on tühistatud väga vähe. "Diskrimineeritakse kõike, mis on Venemaaga seotud, keelatakse vene autorite raamatuid," väitis Putin ning viitas JK Rowlingule, kes sai kriitikat väidetavas transfoobias.