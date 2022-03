Selga löönud närvivalu viis Rakvere teatri näitleja otse lavalt meedikute käe all

"Kui õnnetus juhtus, oli otsekohe selge, et vajan kiirabi sekkumist ega saa edasi mängida," meenutab ta hetke, kui oli oma näitlejakarjääri jooksul esimest korda silmitsi olukorraga, kus piinav seljavalu jalad alt lõi.

Tohtrite selgitustest sai Anneli aru, et tal on seljanärvi trauma. "Kiirabi andis valuvaigisteid ja turgutas mind üles, aga eks taastumine võtab ikkagi natuke aega, kuigi täna (15. märtsil – J. K.) olen juba jalul ja kõnnin," on Anneli lootusrikas.