Ohoh! Peaminister Kaja Kallas kuulub Peeter Volkonski sugupuusse

Tuli ka välja, et ka Kadrioru loss on ehitatud Peeter I tellimusel, kes on Volkonski sugupuus esindatud, vahendab Menu . Samuti on Volkonski kuulsa eelkäija järgi nimetatud lausa üks maatükk keset Vaikset ookeani.

Sugupuu jälgi edasi ajades õnnestus ajaloolasel Fred Pussil saate lõpus Volkonskit üllatada - kaevates Rahvusarhiivist hinnalise Aleksander von Benckendorffi arhiivi välja. Ta leidis, et on üks tuntud eestlane, keda Volkonski enda sugulaste sekka arvestada ei osanud - ei keegi muu kui peaminister Kaja Kallas. Selgub, et Volkonski ja Kallas on sugulased mõlema emade kaudu. Nende ühised esivanemad on 17. sajandil Võrumaal elanud Kärsna Hindrik ja Sohvi.