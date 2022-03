Raadioteatri kuuldemäng "Lõvi" võitis BBC audiodraama võistluse

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud kuuldemäng "Lõvi" pälvis žüriilt parima tiitli Euroopa audiodraama kategoorias. Žürii teatel on tegemist mõtlevapaneva looga ühiskonna hakkamasaamisest tundmatuga. “See imelise muusika ja helikujundusega draama pani meid naerma, kaasa mõtlema ja tekitas soovi edasi kuulata,” olid žürii saatesõnad auhinna välja kuulutamisel.

Martin Alguse novelli põhjal valminud kuuldemängu "Lõvi" lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, helirežissöör Külli Tüli. Kuuldemängu tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ühes Eesti väikelinnas. Sündmused käivitab ootamatu juhtum: rändloomaaias on puurist lahti pääsenud Aafrika lõvi. Puhkeb paanika, aga kogu ses veidras situatsioonis on ka kenake annus absurdi. Kuidas reageerivad erinevad inimesed tavatule uudisele? Kuidas mõjutab lõvi linnakese argirutiini, võib-olla koguni inimsaatusi? Peaosades Ago Anderson, Aarne Soro ja Piret Laurimaa, kaasa teevad Ringo Ramul, Oleg Titov, Janek Vadi, Rait Õunapuu, Andres Noormets, Tanel Russ, Kadri Noormets, Janne Ristimets, Johanna Kümmel ja Hans Noormets.