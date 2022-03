VIDEOD | Korvpallitäht LeBron Jamesi auhindade nimekiri täienes mõru trofeega

Teatavasti lähevad need lavastajatele ja näitlejatele, kes aasta jooksul negatiivselt silma paistnud.

Meespeaosatäitja kategoorias "võidutses" just korvpallur LeBron James osatäitmise eest filmis "Space Jam: A New Legacy".

Viis Kuldset Vaarikat sai film "Diana the Musical", mis räägib ilmselgelt printsess Dianast. Seda on materdanud nii kriitikud kui filmipublik. See kuulutati ka aasta kõige kehvemaks filmiks.