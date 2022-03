Uus tõsielusari tulekul: lihtinimesed saavad James Bondi mängida! Parimat ootab priske rahasumma

Selle taustal aga loodavad kaubamärgi omanikud leida ohtralt vaatajaid tõsielusarjale, mille algne nimi on "007’s Road to a Million", vahendab Metro. Eesti keeles tähendab see 007 teekonda miljonini. Sarjas rändavad võistlejad üle maailma paikadesse, kus Bondi filme üles võetud. Tuleb täita eri ülesandeid ja võitja teenib miljon naela (1,2 miljonit eurot). Osalisi juba valitakse.