Õnnetuse tagajärjel suri Pipedrive`i üks asutaja Urmas Purde

""Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking but my smile still stays on."" Emale tulid meelde just need lauluread, kui ta meenutas vestlusi Urmasega viimastel kuudel. Aga meenutada sellest kirjust ja kirega elatud elust jääb väga palju muudki. Puhka rahus, kallis vend," lisas Andrus.