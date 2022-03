Andrus Elbing (40), kes sõitis nädala alguses Ukrainasse, et olla seal sõjapõgenikele abiks, on parasjagu teel tagasi Tallinna. Räppar ütleb, et alates eilsest ei kontrolli ta enam ei oma Facebooki ega ka Instagrami kontosid, samuti ei pääse ta enam ligi oma meiliaadressidele. Räppar ütleb, et ta ei pääse enam nendele kontodele oma paroolidega sisse ja on saanud telefonile sõnumeid, mis annavad teada, et tema kontodele on keegi sisenenud teistest seadmetest.