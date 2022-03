Uudisteankur Sirje Eesmaa (68) tõdes, et ka tema elus on armumist olnud, aga see ei ole kunagi millegi tõsisemani viinud.

"Eks ma ikka olen olnud armunud ka pärast seda, aga need suhted pole jäänud püsima. Esiteks olen väga valiv ja see on ikkagi väga põhimõtteline otsus – eriti siis, kui sul on lapsed," arutleb teledaam. Ta tunnistab, et on saanud austajatelt abieluettepanekuid, armastuskirju ja kauneid lillebukette.

Loe edasi juba pikemalt sellest, miks Sirje keeldus talle tehtud abieluettepanekust, millist meest ta sooviks, ja oma suhetest lastelastega.