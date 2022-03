BLOGI | "Maskis lauljast" pidi lahkuma Lumehelbeke, oma näo paljastas tuntud lauljatar

Seni on maskid langetanud Hannes „Ronk“ Võrno, Ott „Tort“ Kiivikas ja Sissi Nylia „Lumehelbeke“ Benita. Veel on peidus staarid, kelle tegelasteks on Hirv, Kaheksajalg, Ööliblikas, Malekuningas, Ükssarvik, Jänes ja Sinine Ahv.