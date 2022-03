Filipp Kirkorovi kontserdi keelustamise petitsiooni on allkirjastanud 4000 tallinlast

Petitsiooni eesmärgiks on Filipp Kirkorovi kontserdi keelustamist taotleva pealinna elanike ühise pöördumise edastamine Tallinna linnavalitsusele ja Tallinna linnavolikokku. "4000 pealinna elanikku kõigist linnaosadest, Lasnamäelt Nõmmeni, on juba oma sõna öelnud. Me ei taha Kirkorovi siia ajal, kui Ukrainas on Putini alustatud sõda. Tema vaated ja väljaütlemised ei sobi meie väärtusruumi. Taotleme koos tuhandete allkirja andnud inimestega Tallinna linnavalitsuse ja linnavolikogu poolset põhimõttelist ja selgesõnalist otsust ning keeldu Kirkorovi esinemisele Eesti vabariigi pealinnas," sõnas petitsiooni algataja, MTÜ EstYou esindaja Anne-May Nagel.

Filipp Kirkorov on juba 2014. aastal alanud Venemaa agressiooni käigus Krimmi okupeerimist toetanud artist, nn musta nimekirja on ta kantud nii Leedus kui Ukrainas. "Vaatamata sellele, et saime [suurema osa allkirjadest] kokku, jätame petitsiooni avatuks 3. aprillini. Soovime anda kõigile tallinlastele võimaluse oma hääl Kirkorovi küsimuses kuuldavaks teha. Iga allkiri loeb," sõnas Nagel.

Petitsiooni algatustiimi liige, ukrainlannast jurist ja siiani ka Ukrainas viibiv Sofia Kostytska märkis, et tuhandete tallinlaste toetus näitab, et Ukraina ei ole üksi. "Ülevoolav toetus petitsioonile näitab, et Ukrainat hävitava Putini terrorirežiimi vaateid esindav artist pole Tallinna pidutsema ja esinema oodatud. Olen igale tallinlasele, kes allkirja andsid, siiralt tänulik," lausus Kostytska.

Petitsiooni saab jätkuvalt allkirjastada portaalis rahvaalgatus.ee, algatuse tekst on saadaval nii eesti, inglise ja vene keeles. Oma allkirja saavad anda vaid Tallinna linna ametlikult registreeritud isikud. Kogutud allkirjade arvul saab vahetult silma peal hoida samas portaalis, rahvaalgatus.ee.

Algatuse Facebooki leht on "Ärksad tallinlased", seal jagatakse ka ülevaateid rahvaalgatuse seisust. Petitsiooni algataja on MTÜ EstYou.