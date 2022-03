Vabakutseline Eesti kunstnik korraldas Ukraina toetuseks oksjoni: me ei saa suunata tuult, kuid saame seada purjeid

"Olen vabakutseline kunstnik Krista Tammes ja vean eest heategevusprojekti "Kingi elu läbi värvi"," ütleb Tammes enda tutvustamiseks. Projekti eesmärgiks on koguda kunstiteoste müügiga raha vähiravifondile "Kingitud elu". Naise sõnul tuli sellest inspireerituna idee panna enda looming oksjonile ja koguda nii raha Ukraina toetuseks. "Mul on alati olnud põhimõte, et kui võimalik, siis aitan ning antud keerulisel ajal vajab Ukraina tõepoolest abi," räägib kunstnik.

"Eesti Punase Risti MTÜ sõnul on Ukrainas puudus toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest," tõdeb Tammes, "Samuti on katkendlik elanike varustamine vee, elektri ja küttega - oksjonilt saadud tulu läheb selle toetuseks."

Kunstnik korraldab oksjonit Facebookis ja annab teada, et teose alghinnaks on 50 eurot. Tammes lisab, et pakkuja võib valida organisatsiooni, mida soovib täpselt toetada.

Maal valmis naise sõnul juba enne Ukrainas toimuvat, kuid jäi koju seisma. "Maali nimi on “Südameasi”. Mulle tundus, et just antud maal on sobilik Ukraina toetamiseks, sest igaüks, kel võimalik panustada, võiks võtta olukorra enda südameasjaks," selgitab kunstnik. Tammese enda südamesoov on panna inimesi märkama, mis toimub nende ümber: "Mõtlen tänutundega kõigi peale, kes võimalused abivajajat toetavad ning kutsun kaaskodanike olema loomingulised ning leidma võimalusi hetkeolukorras Ukraina toetamiseks." "Me ei saa suunata tuult, kuid saame seada purjeid," lisab ta lõpetuseks.