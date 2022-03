Korraldaja: tänaseks on Filipp Kirkorovi kontsert peatatud, piletimüük suletud

Kontsert pidanuks plaanide kohaselt toimuma 27. mail Lasnamäel Tondiraba jäähallis.

14. märtsil selgus, et seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas otsustas AS Piletilevi Group peatada antud sündmuse piletimüügi. "Kas kontsert toimub või mitte, seda otsustab korraldaja. Täna ei ole tulnud ühtegi otsust, et see ei toimu. See ongi ainukene asi, mida me praegu teame," ütles Piletilevi Groupi juhatuse esimees Sven Nuutmann toona Kroonikale.

Üritust korraldab firma Art Music, mille juhatajaks Zoja Goor. Seni polnud ametlikult öeldud, et kontsert ära jääb. Nende kodulehel ja ka sotsiaalmeedias on jätkuvalt näha infot, et kontsert toimub.

Samal ajal aga hakkasid aktivistid mõni aeg tagasi koguma allkirju, et üritus keelustada. "Taotleme koos tuhandete allkirja andnud inimestega Tallinna linnavalitsuse ja linnavolikogu poolset põhimõttelist ja selgesõnalist otsust ning keeldu Kirkorovi esinemisele Eesti vabariigi pealinnas," sõnas petitsiooni algataja, MTÜ EstYou esindaja Anne-May Nagel. Kella 15.35 seisuga oli allkirju juba 5869.

Kroonika päringu peale tuli firma Art Music üldaadressilt pärastlõunal e-kiri, kus öeldi, et tänaseks on Filipp Kirkorovi kontsert peatatud ning piletimüük suletud. "Kontserdiplaanide muutmine, antud juhul, ürituse ärajäämine, on tõsine juriidiline protsess, mis nõuab aega, tegutsemist ja rahalisi vahendeid. Oleme linnaga dialoogis, et probleemile lahendus leida," lisati seal.

Kroonika helistas täpsustavalt Zoja Goorile, et uurida, kuidas juba pileti ostnud oma raha tagasi saavad, ent too ütles, et hetkel ei ole tal midagi lisada ning rohkem ta teemat ei kommenteeri. Ta lubas ühel hetkel tagasi helistada, kui saab enamat öelda.