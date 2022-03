VÕRDLE | Nagu uus inimene! Näitleja Mindy Kaling on läbinud suure muutuse

Kaling on varem tunnistanud, et kaal on tema jaoks tundlik teema. Eelmise aasta augustis meenutas ta juhtumit, kui üks stsenarist soovitas tal kirjutada nalju tema suuruse kohta. Täpsemalt selle kohta, kuidas tal on vaja 7 kilogrammi kaotada.

Muidu on näitlejast koomik hoidnud detaile oma eraelu kohta kiivalt saladuses. On teada, et ta on kahe lapse ema, kuid ta pole kunagi paljastanud, kes nende isaks on. Kuulujuttude järgi oli spermadoonoriks teine "Kontori" staar B.J. Novak, kuid kumbki osapool pole seda kinnitanud.