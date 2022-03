Üks on Tallinnas, teine Londonis. Kadri Kõusaar paljastab, miks talle visiitabielu sobib

Viimati nägi Kadri oma abikaasat 15. jaanuaril, mil Martin sõitis tagasi Londonisse tööle. “Osalt on see praegu hea,” nendib Kadri, sest pere elas koos kogu koroonaaja. “Ninapidi olime ühes korteris, kummalgi polnud meil kontorit, kuhu eralduda. Tundub, et praegu on elu heas tasakaalus. Saame piisavalt olla koos ja ka eraldi.”