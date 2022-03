Ameerika filmiakadeemia kingikotid tänavuse Oscarite gala külalistele olid eksklusiivsema sisuga kui iialgi varem. Kogu kingituse väärtuseks hinnatakse umbes 140 000 dollarit, kuid sealt leiab ka mõned meened, mis on sisuliselt hindamatud. Üks nendest on ajanud šotlased täielikku raevu ja osa sellest Hollywoodi skandaalist on seotud Eestiga.