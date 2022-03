Lahendus kuninganna Elizabethi liikumisraskustele? Proua kihutab Windsori lossi territooriumil ringi uue luksusliku sõiduvahendiga

Kuninganna Elizabethi vaevavad viimasel ajal liikumisraskused, kuid naine on üritanud iga hinna eest ratastooli vältida. See on tal ka õnnestunud ja nüüd kihutab Elizabeth II Windsori lossi territooriumil ringi luksusliku golfiautoga, mille väärtuseks on ligi 74 000 eurot.