"Maskis laulja" saates osalenud Elina Born enam kostüümi taha peituda ei sooviks: lihtsalt istuda ja hinnata inimesi on tunduvalt kergem

Elina tõdes, et detektiivi ametis olemine on tema jaoks palju lihtsam, kui maski taha peitumine. "Mul ei ole palav, mul ei ole seda rasket maski, ma ei pea liikuma, ma ei pea laulma. Lihtsalt istuda ja hinnata inimesi on tunduvalt kergem," rääkis lauljatar TV3-le antud intervjuus.

Elina sõnul oli maskisaates osalemine omajagu keerukas väljakutse: "See ülesanne muutus käigu pealt palju raskemaks, kui ma alguses arvasin, sest oma hääle peitmine on kohutavalt raske. Mul on väga äratuntav tämber ja arvasin, et juba avasaates reedan end; seega - suurepärane töö ja abi muusikaõpetaja Kadri Koppeli poolt!"