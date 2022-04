Kroonika horoskoop 1.–7. aprill | Sõnn keskendub vaimsele tervisele, Kaksikud naudivad lähedastega suhtlemist

Oma kallimaga ühise aja leidmine ja koos millegi toreda tegemine muutub kordades lihtsamaks, kui see viimastel nädalatel on olnud. Sellises romantilises mullis tunduvad tööalased kohustused aga lausa ärritavad. Proovi oma ajakriitilisemad kohustused siiski tehtud saada ning võid kindel olla, et peagi tuleb ka tööl rahulikum ja vaiksem periood.

Kui suudad kannatlikuks jääda, siis saab kõik korda. Nimelt võivad teiste otsused ja teguviisid Kaksiku korralikult proovile panna. Leia endas see paindlikkus, et teiste tujud esialgu mööda lasta. Vaid nii on võimalik olukorrale hiljem tähelepanu tõmmates vastulause mõju kordades suurendada. Praegu naudid eelkõige lähedastega suhtlemist.

Tavaliselt väga enda eesmärkidele keskendunud Sõnni empaatiavõime osutub algaval nädalal ootamatult võimsaks. Suudad suurepäraselt mõista oma kallima, töökaaslaste või sõprade soove ja mõtteid, seepärast on just nüüd suurepärane aeg edasised koostööplaanid paika panna. Nädala teisel poolel keskendub Sõnn rohkem enda vaimsele tervisele.

Tunned end energiapallina, mille liikumist pole võimalik peatada. Otsid meeleheitlikult üha uusi ja uusi kohustusi, et varahommikust hilisõhtuni iga oma vaba minut ära sisustada. Just selle tormakuse tõttu on hea, kui lükkad oluliste otsuste tegemise edasi. Olgugi, et Jäära tähelepanuvõime on praegu terav - kiirustades võid jätta nii mõndagi märkamata.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Möödunud nädalal pidi Lõvi silma peal hoidma oma suhtlusstiilil, et tema eesmärkidest vale mulje ei jääks. Algaval nädalal on aga oluline oma kannatlikkusele keskenduda. Nimelt on sul väga väike süütenöör ja just seetõttu säilib endiselt oht, et jätad endast tahtmatult kurjema mulje, kui seda tegelikult oled. Põhjalik eneseanalüüs viib Lõvi tõelise rahuloluni.

Neitsi 23. august – 22. september

Neitsi satub üksluisesse ja lausa igavasse töörutiini, kus üllatustele ruumi ei ole. Tahad sellest liiga pehmest ja mugavast padjast lihtsalt välja pääseda, mistõttu teed kõik selleks, et oma igapäeva saboteerida. Sellega teed muidugi raskeks vaid iseenda elu, mistõttu mõtle hoolega, enne kui oma istumisalust lõhkuma hakkad. Leia vaheldust vabast ajast.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Kaalud kipuvad ennast liialt kritiseerima. Ole enda vastu hell ja sõbralik, sest kui ise end kiita ei suuda, siis ei oska ka teised seda teha. Pead edu saavutamiseks ennast oma nahas kindlalt tundma. Algaval nädalal satuvad Kaalude teele inimesed, kes iga hinna eest tahaksid temaga tuttavaks saada. Ole ettevaatlik, keda ja kui lähedale endale lasta tahad.

Skorpion 24. oktoober – 22. november

Saad kergendatult hingata, sest lõpuks ometi tundub, et pöörane aeg on möödumas ning saavutad taas oma tavapärase ja rahuliku rütmi. Nüüd on võimalik uuesti keskenduda oma isiklikele eesmärkidele. Analüüsi oma viimastel kuudel kogetut ning jäta alles vaid see, mis tulevikus tõeliselt kasu toob. Tee kindlaks, et samad olukorrad sind enam kätte ei saaks.

Ambur 23. november – 21. detsember

Ära hoia oma emotsioone tagasi. Leia võimalikult valutud viisid, kuidas enda arvamus ja tunded kõigile nii teatavaks teha, et keegi ennast solvatuna ei tunneks, kuid ka sina ise kannatajaks ei peaks jääma. Oma tunnete ignoreerimine viib Amburi õelate kommentaarideni, mis hakkavad lähedastega suhteid rikkuma.

Kaljukits 22. detsember – 20. jaanuar

Kaljukitse elus on keegi, kellelt ta pole saanud sellist tähelepanu, nagu on lootnud. Nüüd kasvavad su nõudmised aga veelgi ja hakkad üha jõulisemalt seda väljendama. Õnneks on tähed praegu Kaljukitse poolel ning suure tõenäosusega saad selle, mida nii väga otsinud ja oodanud oled. Hiljem proovi leida viise, kuidas ennast veidi leebemalt väljendada.

Veevalaja 21. jaanuar – 18. veebruar

Möödunud nädalal pidi Veevalaja keskenduma oma tasakaalule. Samal lainel jätkub ka alanud nädal. Eelkõige hoia silma peal oma suhtlusoskusel. Kuigi Veevalaja pole harjunud arvestama ka teiste oskuste ja omadustega, siis kõige targem on praegu oma lähenemisviis hoolikalt läbi mõelda ning suhelda inimestega nii, et nad sinust kindlasti aru saaksid.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Saad oma sõpradega paremini läbi kui kunagi varem. Kasuta seda olukorda ära, et rääkida probleemidest, mis on südamele jäänud. Selgita oma seisukohta nii, et keegi ennast rünnatuna ei tunneks, ning võid kindel olla, et saad just sellist tuge, nagu oled oodanud. Nädala teist poolt kasuta uute lõbusate mälestuste loomiseks.