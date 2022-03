Viimase paari päeva kuumimaks teemaks on olnud Oscarite galal aset leidnud kõrvakiil, mille Will Smith lajatas Chris Rocki näkku. Kogu skandaali keskmesse on kisutud ka parima meespeaosatäitja Oscari võitnud Smithi abikaasa Jada, kes nüüd on oma vaikuse murdnud.