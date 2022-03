Printsess Diana endine fotograaf meenutab jahmatavat intsidenti, mis neil pildisessiooni käigus aset leidis

Fotograaf räägib, et 1988. aasta sessioonil pillas tema assistent kogemata lambi Dianale lagipähe. "Õudusega mõtlesin, et kuidas selline asi küll juhtuda sai," meenutab Bailey, "Aga printsess oli väga lahke ja ütles, et tegu oli vaid õnnetusega ja me ei pea sellepärast muretsema."