Hugh Hefneri kaksikutest tüdruksõbrad: suguhaiguseid ennetati ainult kuuma vee ja rätikuga, saime klamüüdia

Karissa ja Kristina olid ühed viimastest tüdruksõpradest, keda Hugh oma häärberisse elama võttis. Kolmteist aastat tagasi ei teadnud õed, millesse nad ennast mässivad, kui nad Playboy casting'ul käisid. Nad tunnistavad, et olid piisavalt sinisilmsed, et arvasid, et Hugh' reputatsioon ei pea paika. "Sa ei usuks, et 80-aastane vanamees suudab kõikide nende naistega magada," tunnistab Karissa.

18 kuud kestnud suhe on jätnud Shannonitele valusa vaimse jälje, mis pole täielikult kustunud siiani. Karissa ja Kristina süüdistavad Hugh'd selles, et sisuliselt rikkus 65 aastat vanem mees nende parimad aastad ära.