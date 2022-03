VÕRDLE | See on Boy George? Popstaar on tavaeluga harjudes muutunud tundmatuseni

Viimasel ajal on ta meedias figureerinud käimasoleva kohtusaaga tõttu. Nimelt süüdistab lauljat, kelle kodanikunimi on George Alan O'Dowd, tema endine bändikaaslane Jon Moss, kelle sõnul proovis Boy George temalt välja petta 188 000 naela. Vahejuhtum olevat aset leidnud 2018. aastal, kui mehed popansambliga Culture Clubiga ringi tuuritasid. Jon Moss on ühtlasi ka Boy George'i endine kallim.