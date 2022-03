VÕIMAS! | Eesti film valiti osalema ühel Põhja-Ameerika olulisimal dokumentaalfilmide festivalil

“Homme saabub paradiis” räägib loo emadest, kes on otsustanud keskkonna ja oma laste tuleviku päästmiseks oma peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Filmi näol on tegemist kaasaegse ja rohelist eluviisi pooldava subkultuuri jäädvustamisega, mis toob vaatajani viise, kuidas kastist välja mõeldes ning sissejuurdunud tarbimisahelat murdes on võimalik teha suuremaid samme iseenda ja oma perekonna ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Film esilinastus 2021. aastal dokumentaalfilmide sarjas “Eesti lood”.

“Ma olen olnud ka ise üle kolme aasta toidupäästja. Tegelikult ei peaks mitte keegi prügikastidesse minema söögikõlbulikku toitu päästma, sest selline korralik toit, mida ka filmis näeb, ei tohiks üldse prügikasti jõuda. Põhiprobleem on selles, et me elame külluse paradiisis, kus tarbime vastutustundetult. Ost pole kunagi süütu ja suvaline tegu.

Isegi kui me ei teadvusta, mõjutame maailma. Kus kohast ja kuidas tuleb toode, mis jõuab poodi? Kas oleme teadlikud, et “parim enne” tooteid võib süüa ka peale kuupäeva kukkumist? Teadlikkuse taga on uudishimu ning teadlikkuse vaenlane on mugavus ja ükskõiksus. Meil pole enam ükskõik, kui mõistame, et meie praeguste tarbimisharjumuste hinna keskkonnale maksavad kinni meie lapsed oma tuleviku arvelt,” kommenteerib filmi teemat ja mõju filmi režissöör Anna Hints.

Film on linastunud juba ka mitmete teiste tunnustatud filmifestivalide progammis, rahvusvahelisel haridusfilmide festivalil ning Armastuse ja Anarhia festivalil Soomes, MakeDoxil Põhja-Makedoonias, Jihlava rahvusvahelise dokumentaalfilmide festivali filmiturul Tšehhis. Film võitis mullu oktoobris Kuala Lumpuri filmifestivalil parima lühidokumentaalfilmi auhinna.

Filmi režissöör on Anna Hints, operaator Erik Põllumaa, helikunstnik Ekke Västrik, helilooja Ann Reimann, monteerija Marion Koppel ja produtsentideks Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson. Filmi on tootnud Stellar Film. Film on valminud "Eesti lood" sarjas.