Muusik Tõnu Raadik (64), kes sai jaanuaris Mehhikos Puerto Vallartas ujudes infarkti, taastub samm-sammult. "Tõnul on selline vaikne paranemine. Midagi kiiresti teha ei saa, aga eks see nii toimibki," selgitas Tõnu elukaaslane Ann Tenno. "Arst ütles talle kohe, et nüüd on pool aastat ujumine keelatud."